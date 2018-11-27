Парубий рассказал, когда начнет действовать военное положение

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Вторник, 27 ноября 2018, 18:30

Глава Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что военное положение в Украине будет введено после публикации соответствующего закона, что, скорее всего, произойдет уже в среду, 28 ноября.

Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотя в самом указе стоит дата с 14:00 26-го числа (ноября), реально он начнет действовать и станет законом тогда, когда будет подписан и опубликован. Я думаю, что, скорее всего, это будет завтра в течение дня", - сказал спикер.

Парубий отметил, что намерен подписать закон по возвращении в Украину, в среду. Он надеется, что после этого документ оперативно подпишет президент.

"И когда он будет опубликован в "Урядовом курьере", с той секунды закон, а соответственно, и указ президента, вступает в силу", - сказал глава парламента.

По его словам, с этого момента и будет введено военное положение.

Согласно тексту законопроекта, закон вступает в силу со дня его публикации.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.

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Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

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Темы: Военное положение Верховная Рада Парубий законодательство
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