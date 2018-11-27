Верховный Суд объединил два иска УПЦ МП против томоса

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Вторник, 27 ноября 2018, 19:31

Верховный Суд Украины объединил в одно производство два дела по искам к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления парламента от 19 апреля о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса Православной церкви в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ВС.

Решение было принято во вторник во время рассмотрения дела по иску епископа Макаровского УПЦ МП Юрия Харона к Верховной Раде.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителя истца об объединении этого дела и дела по иску организации "Религиозная община Украинской православной церкви при храме на имя Святителя Николая Бердянского епархии города Бердянска Запорожской области".

Свою просьбу представитель истца мотивировал тем, что в этих делах аналогичные требования и один и тот же ответчик.

"Объединенные дела переданы на рассмотрение судье-докладчику Владимиру Кравчуку, который раньше других судей Кассационного административного суда Верховного Суда открыл производство по делу №П/9901/801/18. В производстве Верховного Суда находятся три иска к Верховной Раде Украины с аналогичными требованиями от различных истцов", - добавили в пресс-службе.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о томосе.

Президент Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко заявил, что 27-29 ноября Святой и Священный Синод Вселенского патриархата утвердит текст томоса, который передадут избранному предстоятелю автокефальной церкви.

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Украинская правда

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Темы: томос церковь суд
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