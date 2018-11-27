У ФСБ заявили, що на кораблях ВМС України, захоплених прикордонною службою РФ "за порушення державного кордону Росії" ФСБ, знайшли гранатомети, кулемети, автомати, пістолети, гранати і боєприпаси до вогнепальної зброї.

Про це з посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ Росії, пише "РИА Новости".

"На затриманих військових судах ВМС України перебували наступні види озброєння і боєприпасів: 30 мм гармата - 4 одиниці, автоматичний гранатомет АГС -17 - 4 одиниці, кулемет" ДШК "(Дягтерева-Шпагіна крупнокаліберний - ред.) 12,7 мм - 2 одиниці , кулемет ПКТ (кулемет Калашникова танковий - ред.) 7,62 мм - 4 одиниці, автомат АК-47 5,45мм - 13 одиниць, пістолет ПМ 9мм - 4 одиниці, травматичний пістолет 9 мм - 1 одиниця, сигнальний пістолет ПС - 1 одиниця , осколково-фугасний снаряд 30 мм - 765 одиниць", - йдеться в документі.

У ФСБ добавили, що також на судах перебувало 1975 пострілів ВОГ-17 для гранатометів, 495 пострілів ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запали для гранат, патрони різного калібру і магазини для автомата Калашникова та пістолета Макарова.

У повідомленні пояснюється, що "гармата 30 мм, АГС-17 і ПКТ складають одну артустановку, їх всього чотири, по дві на кожен катер".

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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