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ФСБ рассказала о вооружении, которое было на захваченных украинских судах

Вторник, 27 ноября 2018, 19:24
ФСБ рассказала о вооружении, которое было на захваченных украинских судах

В ФСБ заявили, что на кораблях ВМС Украины, захваченных пограничной службой РФ "за нарушение государственной границы России", нашли гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.

Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России, пишет "РИА Новости".

"На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30 мм пушка – 4 единицы, автоматический гранатомет АГС —17 – 4 единицы, пулемет "ДШК" (Дягтерева-Шпагина крупнокалиберный — ред.) 12,7 мм — 2 единицы, пулемет ПКТ (пулемет Калашникова танковый — ред.) 7,62мм – 4 единицы, автомат АК-47 5,45мм – 13 единиц, пистолет ПМ 9мм – 4 единицы, травматический пистолет 9 мм – 1 единица, сигнальный пистолет ПС – 1 единица, осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 единиц", — говорится в документе.

В ФСБ добавивли, что также на судах находилось 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В сообщении поясняется, что "пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, их всего четыре, по две на каждый катер".

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: ФСБАзовское моребоевые действия
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