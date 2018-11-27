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Порошенко: штурм українських кораблів був підготовлений РФ

Вівторок, 27 листопада 2018, 20:24

Росія цілеспрямовано готувалась до нападу на українські кораблі.

Про це у вівторок розповів президент України Петро Порошенко в прямому ефірі каналу "Україна".

"Вони знали. Вони готувались. Це були цілеспрямовані дії з застосуванням авіації і введенням засобів радіоелектронної боротьби, з підведенням десанту, спецназу", - зазначив Порошенко.

Він додав, що РФ стягнула до Азовського і Чорного моря велику кількість військових кораблів, але особлива їх концентрація спостерігається в районі Керченської протоки.

"Наші моряки захищалися. Я впевнений, що метою (росіян – ред.) була провокація, аби ми відкрили вогонь, бажано було б когось вбити. І я не виключаю, що після цього був би сценарій, подібний до того, що відбулось у 2008 році у Грузії", - зазначив Порошенко.

Він розповів, що, судячи з перехоплених переговорів російських моряків, команду на відкриття вогню на ураження вони отримали від свого керівництва.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Теми: бойові діїРосіяПорошенко
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