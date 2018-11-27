Порошенко: штурм украинских кораблей был подготовлен РФ

Россия целенаправленно готовилась к нападению на украинские корабли.

Об этом во вторник рассказал президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала "Украина".

"Они знали. Они готовились. Это были целенаправленные действия с применением авиации и введением средств радоэлектронной борьбы с подводом десанта, спецназа", - отметил Порошенко.

Он добавил, что РФ стянула к Азовскому и Черному морю большое количество военных кораблей, но особая их концентрация наблюдается в районе Керченского пролива.

"Наши моряки защищались. Я уверен, что целью (россиян - ред.) была провокация, чтобы мы открыли огонь, желательно было бы кого-то убить. И я не исключаю, что после этого был бы сценарий, подобный тому, что произошло в 2008 году в Грузии", - отметил Порошенко.

Он рассказал, что, судя по перехваченным переговорам российских моряков, команду на открытие огня на поражение они получили от своего руководства.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.