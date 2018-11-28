Гройсман порадив, як пережити воєнний стан

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав жителів 10 областей України, де вводиться воєнний стан, жити звичайним життям.

Про це Гройсман заявив під час засідання уряду 28 листопада.

"Живіть звичайним життям. Працюйте, навчайтесь, народжуйте", - звернувся прем’єр до громадян України.

"Я глибоко переконаний у тому, що через 30 днів ми будемо мати всі підстави не продовжувати воєнний стан і все буде нормально", - додав Гройсман.

Прем’єр сказав, що рішення про воєнний стан стало відповіддю на російську агресію.

"Ми також розуміємо, що завжди маємо бути готові відбити агресію нашого ворога, який ще донедавна був нашим сусідом", - заявив він.

За його словами, Україна, не дивлячись на воєнний стан, має планово закінчити бюджетний 2018 рік і ввійти у бюджетний 2019 рік.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

За словами президента Петра Порошенко, воєнний стан закінчиться 26 грудня і може бути далі продовжений лише за погодженням Верховної Ради.

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