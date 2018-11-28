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Гройсман посоветовал, как пережить военное положение

Среда, 28 ноября 2018, 10:00
фото Дмитрий Ларин

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал жителей 10 областей Украины, где вводится военное положение, жить обычной жизнью.

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства 28 ноября.

"Живите обычной жизнью. Работайте, учитесь, рожайте", - обратился премьер к гражданам Украины.

"Я глубоко убежден в том, что через 30 дней мы будем иметь все основания, чтобы не продлевать военное положение и все будет нормально", - добавил Гройсман.

Премьер сказал, что решение о военном положении стало ответом на российскую агрессию.

"Мы также понимаем, что всегда должны быть готовы отразить агрессию нашего врага, который еще недавно был нашим соседом", - заявил он.

По его словам, Украина, несмотря на военное положение, должна планово закончить бюджетный 2018 год и войти в бюджетный 2019 год.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

По словам президента Петра Порошенко, военное положение закончится 26 декабря и его могут продлить только по согласованию Верховной Рады.

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Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Военное положениеГройсманКабинет министровУкраина
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