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У ФСБ заявили про сплеск "мінувань" з України

Середа, 28 листопада 2018, 15:39

Російські спецслужби опрацьовують версію про зв'язок сплеску помилкових повідомлень про бомби в торгових центрах та інших об'єктах в Москві із загостренням ситуації між Росією і Україною після інциденту в Керченській протоці.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела, близькі до ФСБ.

Відзначається, що це нібито "робоча версія".

За даними агентства, вдень, 28 листопада кілька тисяч чоловік були евакуйовані з великих торгових центрів Москви

"Ще в ході розслідування телефонних атак минулого року було встановлено, що польські хакери розробили спеціальні бот-програми, які в автоматичному режимі здійснюють розсилку інтернет-повідомлень і роблять дзвінки з погрозами терористичних актів", - заявило одне з джерел.

За словами джерела, нібито оболонка програми універсальна - в неї заводять дані про об'єкти атаки, а потім в певний час і за певним алгоритмом йде автоматичне обзвонювання об'єктів інфраструктури.

Повідомляється, що російські силовики дотримуються основної версії, що дзвінки за допомогою IP-телефонії йдуть з території України.

"За характером попередніх атак можна говорити, що сплеск їх пов'язаний з поточною оперативною обстановкою", - зазначив співрозмовник агентства.

У виданні додають, що хакери також атакують гарячу лінію ФСБ.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: РосіяУкраїна
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