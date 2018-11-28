Российские спецслужбы прорабатывают версию о связи всплеска ложных сообщений о бомбах в торговых центрах и других объектах в Москве с обострением ситуации между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие ФСБ.

Отмечается, что это якобы "рабочая версия".

По данным агентства, днем, 28 ноября несколько тысяч человек были эвакуированы из крупных торговых центров Москвы

"Еще в ходе расследования телефонных атак прошлого года было установлено, что польские хакеры разработали специальные бот-программы, которые в автоматическом режиме осуществляют рассылку интернет-сообщений и делают звонки с угрозами террористических актов", - заявил один из источников.

По словам источника, якобы оболочка программы универсальная — в нее заводят данные об объектах атаки, а затем в определенное время и по определенному алгоритму идет автоматический обзвон объектов инфраструктуры.

Сообщается, что российские силовики придерживаются основной версии, что звонки посредством IP-телефонии идут с территории Украины.

"По характеру предыдущих атак можно говорить, что всплеск их связан с текущей оперативной обстановкой", — отметил собеседник агентства.

В издании добавили, что хакеры также атакуют горячую линию ФСБ.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Читайте также: 9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения