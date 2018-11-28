В очікуванні томосу: у Кабміні розповіли про подальшу долю Почаївської лаври

Почаївська лавра, якою зараз користується УПЦ МП, може змінити свою приналежність, але тільки внаслідок "еволюційного процесу", а не примусу.

На цьому наголосив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Юраша, питання подальшої долі Почаївської лаври має розглядатись у ширшому контексті системи церковно-державних відносин в Україні.

"В нас кожна релігійна організація є самостійною юридичною особою, яка буде самостійно вирішувати долю і своєї підпорядкованості, і свого майна. Це, мабуть, одна з найбільших маніпуляцій, які зараз дуже часто запускаються, і Московська патріархія вже кілька років до цього готувалася, вона намагалася в той чи інший статутний спосіб, а не в рамках українського правового поля, зробити таку модель і реалізовувати її на практиці, яка передбачає, що всі храмові комплекси, приміщення мають бути закріплені за церквою, а не за певною релігійною організацією", – сказав він.

Рішення Міністерства юстиції про скасування права релігійної організації Московського патріархату на користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври, за словами чиновника, підтверджує те, що держава лишається власником цього комплексу.

Але при цьому релігійна організація Московського патріархату буде користуватись спорудами монастиря принаймні до собору, на якому має бути створена помісна церква.

Однак, представник Мінкульту підкреслює, що Почаївська лавра може приєднатися до помісної церкви добровільно.

"Я не виключаю, що в рамках тих чи інших суспільних і процесів і волевиявлень громада, монастир, монахи приймуть рішення про приєднання до помісної церкви", – сказав урядовець.

При цьому силовий сценарій Юраш вважає неможливим. На його думку, версії про захоплення церковних споруд є елементом інформаційної протидії створенню помісної церкви.

"Ніяких захоплень, насильницьких дій не має бути і не буде. Про це багато разів заявляв і президент, і міністр внутрішніх справ. Буде еволюція, буде реальне волевиявлення віруючих", – стверджує він.

Схожим чином Юраш описав подальшу долю Києво-Печерської лаври – вона, за словами урядовця, також залежить від собору і законодавчого врегулювання.

Як повідомлялося, комісія Мін’юсту за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.

На основі цього рішення Кабмін повернув Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про томос.

Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).