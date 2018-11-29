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Туреччина може стати посередником між Україною і РФ щодо агресії у Керченській протоці

Четвер, 29 листопада 2018, 05:54
Туреччина може стати посередником між Україною і РФ щодо агресії у Керченській протоці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Про це він сказав журналістам в аеропорту перед відльотом на саміт G-20, передає "Інтерфакс-Україна".

"У ході бесіди з Путіним проблема інциденту в Керченській протоці обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника", - зазначив Ердоган.

Він додав, що обговорення проблеми планують продовжити на зустрічі під час саміту.

Як повідомлялось, Ердоган у середу провів телефонні переговори з президентами України та Росії, під час яких йшлося про загострення у зв’язку з агресією РФ біля Керченської протоки.

Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20, який відбудеться 30 листопада-1 грудня.

В АП зазначили, що Ердоган "засудив ескалацію та агресивні дії РФ проти України". Порошенко також закликав посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.

Нагадаємо, реагуючи на агресію на морі, Туреччина наполягає, що прохід через Керченську протоку до Чорного моря не повинен блокуватися. Туреччина закликає уникати кроків, які можуть принести небезпеку для регіонального миру і стабільності.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: КерчУкраїнаРосіяТуреччина
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