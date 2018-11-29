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Турция может стать посредником между Украиной и РФ относительно агрессии в Керченском проливе

Четверг, 29 ноября 2018, 05:54
Турция может стать посредником между Украиной и РФ относительно агрессии в Керченском проливе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничество Анкары в разрешении конфликта, который возник в Керченском проливе.

Об этом он сказал журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G-20, передает "Интерфакс-Украина".

"В ходе беседы с Путиным проблема инцидента в Керченском проливе обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что обсуждение проблемы планируют продолжить на встрече во время саммита.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонные переговоры с президентами Украины и России, во время которых говорилось об обострении в связи с агрессией РФ у Керченского пролива.

Порошенко и Эрдоган договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20, который состоится с 30 ноября по 1 декабря.

В АП отметили, что Эрдоган "осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины". Порошенко также призвал усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Напомним, реагируя на агрессию на море, Турция настаивает, что проход через Керченский пролив в Черное море не должен блокироваться. Турция призывает избегать шагов, которые могут принести опасность для регионального мира и стабильности.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КерчьУкраинаРосcияТурция
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