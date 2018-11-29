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Росія вдруге поспіль відмовилася від переговорів у ТКГ - Геращенко

Четвер, 29 листопада 2018, 11:16

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що Росія двічі поспіль відмовилася від переговорів за участю представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, українська сторона разом з ОБСЄ ініціювала зустріч ТКГ в скайп-режимі, але РФ вдруге її проігнорувала.

"Ми наполягали на проведенні позачергової зустрічі в скайп-режимі, аби обговорити зухвалий факт агресії РФ проти територіальної цілісності України в Азово-Керченській акваторії", - написала Геращенко.

Вона додала, що також вимагалося негайного звільнення військовополонених українських моряків і поверненню Україні незаконно захоплених суден, розблокування навігації для українських і іноземних суден в Азові, деескалації напруги, створеної агресивними і провокативними діями РФ.

"Російська сторона цинічно відмовилася від такой скайп-зустрічі. Це друга поспіль відмова Росії сідати за стіл переговорів і відповідати на питання щодо агресії", - заявила представник України у ТКГ.

Вона наголосила, що Україна наполягає на обговоренні провокації і агресії проти України з боку РФ у четвер, 29 листопада, на постійній раді ОБСЄ у Відні, в присутності представника ТКГ посла Мартина Сайдіка та голови СММ ОБСЄ Ертурула Апакана.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоУкраїнаРосіяОБСЄ
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