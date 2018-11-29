Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия во второй раз подряд отказалась от переговоров в ТКГ - Геращенко

Четверг, 29 ноября 2018, 11:16

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Россия дважды подряд отказалась от переговоров с участием представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, украинская сторона вместе с ОБСЕ инициировала встречу ТКГ в скайп-режиме, но РФ во второй раз ее проигнорировала.

"Мы настаивали на проведении внеочередной встречи в скайп-режиме, чтобы обсудить дерзкий факт агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории", - написала Геращенко.

Она добавила, что также требовалось немедленного освобождения военнопленных украинских моряков и возвращению Украине незаконно захваченных судов, разблокировки навигации для украинских и иностранных судов в Азове, деэскалации напряжения, созданной агрессивными и провокационными действиями РФ.

"Российская сторона цинично отказалась от такой скайп-встречи. Это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы агрессии", - заявила представитель Украины в ТКГ.

Она подчеркнула, что Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ в четверг, 29 ноября, на постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ посла Мартина Сайдика и председателя СММ ОБСЕ Эртурула Апакана.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Украинская правда
Темы: ГеращенкоУкраинаРосcияОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: