Россия во второй раз подряд отказалась от переговоров в ТКГ - Геращенко

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Четверг, 29 ноября 2018, 12:16

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Россия дважды подряд отказалась от переговоров с участием представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, украинская сторона вместе с ОБСЕ инициировала встречу ТКГ в скайп-режиме, но РФ во второй раз ее проигнорировала.

"Мы настаивали на проведении внеочередной встречи в скайп-режиме, чтобы обсудить дерзкий факт агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории", - написала Геращенко.

Она добавила, что также требовалось немедленного освобождения военнопленных украинских моряков и возвращению Украине незаконно захваченных судов, разблокировки навигации для украинских и иностранных судов в Азове, деэскалации напряжения, созданной агрессивными и провокационными действиями РФ.

"Российская сторона цинично отказалась от такой скайп-встречи. Это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы агрессии", - заявила представитель Украины в ТКГ.

Она подчеркнула, что Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ в четверг, 29 ноября, на постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ посла Мартина Сайдика и председателя СММ ОБСЕ Эртурула Апакана.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Украинская правда

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Темы: Геращенко Украина Росcия ОБСЕ
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