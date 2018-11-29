Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко обурився, що поліція не затримала нападників на Гриценка

Четвер, 29 листопада 2018, 12:47

Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив обурення бездіяльністю правоохоронців, які не затримали жодного із учасників нападу на соратників лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка в середмісті Одеси.

Телефонна розмова з місцевими силовиками відбулася 29 у четвер, повідомив "Українській правді" речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

На думку Луценка, такі дії представників поліції "неприпустимі, враховуючи введений в області воєнний стан та складну політичну ситуацію в країні".

При цьому генпрокурор висловив упевненість, що поліція швидко встановить нападників в рамках розпочатого кримінального провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ.

"А даний прикрий випадок не дозволить вчергове дискредитувати правоохоронні органи області", – додав Луценко.

28 листопада близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі.

Гриценко поклав відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.

У партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вимагають від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо Гриценка, а його самого звинуватили у чорному піарі.

Гриценко раніше оголосив про намір брати участь у президентських виборах у березні 2019 року.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: