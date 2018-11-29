Луценко обурився, що поліція не затримала нападників на Гриценка
Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив обурення бездіяльністю правоохоронців, які не затримали жодного із учасників нападу на соратників лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка в середмісті Одеси.
Телефонна розмова з місцевими силовиками відбулася 29 у четвер, повідомив "Українській правді" речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
На думку Луценка, такі дії представників поліції "неприпустимі, враховуючи введений в області воєнний стан та складну політичну ситуацію в країні".
При цьому генпрокурор висловив упевненість, що поліція швидко встановить нападників в рамках розпочатого кримінального провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ.
"А даний прикрий випадок не дозволить вчергове дискредитувати правоохоронні органи області", – додав Луценко.
28 листопада близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі.
Гриценко поклав відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.
У партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вимагають від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо Гриценка, а його самого звинуватили у чорному піарі.
Гриценко раніше оголосив про намір брати участь у президентських виборах у березні 2019 року.
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