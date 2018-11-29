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У БПП прокоментували напад на Гриценка

Четвер, 29 листопада 2018, 10:39
У БПП прокоментували напад на Гриценка

У партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вимагають від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо кандидата в президенти Анатолія Гриценка, а його самого звинуватили у чорному піарі.

Про це йдеться у заяві партії, опублікованій у Facebook.

Зазначається, що напад на супровід Анатолія Гриценка в Одесі викликає "природнє обурення" і тому  БПП "Солідарність" вимагає від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій і притягнення до відповідальності усіх винних.

При цьому у БПП зазначають, що заяви самого Гриценка, який "протягом лічених годин встановив і виконавців, і організаторів, і навіть замовника, викликають подив і розчарування в політику, який оголосив себе особливо чесним".

Там додали, що він не гребує банальними прийомами чорного піару.

"Полковник, який під час війни Росії проти України так і не знайшов дороги до військомату і перечекав у себе на дачі всі шість хвиль мобілізації, вдається тепер до епатажних і абсурдних заяв, аби зняти максимум політичних вершків із безумовно зухвалого і абсолютно неприйнятного інциденту в Одесі. Якось воно не по-офіцерському", - заявили у партії.

Раніше поліція Одеської області повідомила, що під час зустрічі з одеситами, яка мала відбутися у Приморському районі міста, "невідомі закидали яйцями лідера однієї з політичних партій" – і між його прихильниками та противниками сталася сутичка.

"За наявною інформацією, під час конфлікту його учасники використали проти опонентів газові балончики", – зазначає поліція.

Поліцейські розборонили учасників конфлікту та не допустили його ескалації.

Згодом претендент на посаду президента Анатолій Гриценко заявив, що покладає відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.

За даними соціологів, Гриценко входить у першу 5-ку передвиборчого рейтингу, але має найбільше шансів перемогти у другому турі.

Українська правда

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Теми: БППГриценко
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