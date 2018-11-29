Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?
Претендент на посаду президента Анатолій Гриценко покладає відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.
Про це він написав у Facebook, доклавши відео інциденту.
"Завинив я перед нашими партійцями, вперто не погоджуючись на професійну охорону до початку офіційної кампанії. Вважав неетичним відпарканюватися від свого народу", – зазначив Гриценко.
"Але треба визнати: серед мільйонів чесних людей є й тварини. Жорстокі, бездушні, треновані, дресовані. Попередні провокації – однотипні в усіх регіонах – виконавці відбували мляво, заради звіту в Центр. А тут, в Одесі, жирний заступ за межі закону й людяності", – додав він.
"Це і є твоя мобілізація, Петре Олексійовичу? Не втомився чужим прутнем кропиву косити?", – заявив Гриценко
Він повідомив: "Троє наших партійців постраждали найбільше, струсок мозку, розсічені обличчя – це Анатолій Завада і батько й син Полякови, Тимур Іванович і Тимур Тимурович".
Гриценко заявив, що його команда йде на вибори, "аби знести цей безбашенний кримінал і забезпечити людям спокій".
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст.296 ККУ (хуліганство).
"Організатора і більшість виконавців нападу вже встановлено. Замовника шукати не треба. Він відомий", – заявив Гриценко.
"Недовго вже залишилося, скоро настане час відповідати перед судом не лише виконавцям!", – пригрозив він.
Поліція Одеської області повідомила, що під час зустрічі з одеситами, яка мала відбутися у Приморському районі міста, "невідомі закидали яйцями лідера однієї з політичних партій" – і між його прихильниками та противниками сталася сутичка.
"За наявною інформацією, під час конфлікту його учасники використали проти опонентів газові балончики", – зазначає поліція.
Поліцейські розборонили учасників конфлікту та не допустили його ескалації.
За даними соціологів, Гриценко входить у першу 5-ку передвиборчого рейтингу, але має найбільше шансів перемогти у другому турі.
Читайте також Останній бій полковника. Як Гриценко готується до виборів президента
Гриценко і його команда. Хто допомагає лідеру "Громадянської позиції" йти на вибори
Наступний (не)прохідний? Як Садовий конкурує з Гриценком
Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Обери мене. Кандидати у президенти відповідають, чому за них треба голосувати