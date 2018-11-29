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Луценко возмутился, что полиция не задержала нападавших на Гриценко

Четверг, 29 ноября 2018, 12:47

Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил возмущение бездействием правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в центре Одессы.

Телефонный разговор с местными силовиками произошел в четверг, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По мнению Луценко, такие действия представителей полиции "недопустимы, учитывая введенное в области военное положение и сложную политическую ситуацию в стране".

При этом генпрокурор выразил уверенность, что полиция оперативно установит нападавших в рамках начатого уголовного производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.

"А данный досадный случай не позволит в очередной раз дискредитировать правоохранительные органы области", - добавил Луценко.

28 ноября около 30 человек в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.

Гриценко возложил ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.

Гриценко ранее объявил о намерении участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.

Валентина Романенко, УП
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