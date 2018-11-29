Луценко возмутился, что полиция не задержала нападавших на Гриценко
Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил возмущение бездействием правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в центре Одессы.
Телефонный разговор с местными силовиками произошел в четверг, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
По мнению Луценко, такие действия представителей полиции "недопустимы, учитывая введенное в области военное положение и сложную политическую ситуацию в стране".
При этом генпрокурор выразил уверенность, что полиция оперативно установит нападавших в рамках начатого уголовного производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.
"А данный досадный случай не позволит в очередной раз дискредитировать правоохранительные органы области", - добавил Луценко.
28 ноября около 30 человек в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.
Гриценко возложил ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.
В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.
Гриценко ранее объявил о намерении участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.