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Денісова вимагає від РФ інформацію про місце утримання українських моряків

Четвер, 29 листопада 2018, 18:22

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської колеги Тетяни Москалькової перевірити інформацію про місце перебування захоплених росіянами українських моряків.

Про це йдеться зверненні Денісової до російського омбудсмена, яке вона оприлюднила у Facebook.

"У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни.", - зазначила уповноважений Верховної Ради з прав людини.

 

Як повідомлялося, 25 листопада в Азово-Керченській акваторії прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Поранення отримали не менше 3 моряків.

28 листопада "суди" окупованого Криму на 2 місяці заарештували 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

Спочатку їх відправили в СІЗО Сімферополя. Арештанти зібрали чай, каву, одяг для моряків.

Наразі частину моряків вивезли з окупованого Криму до Москви, ймовірно, до в'язниці Лефортово.

Українська правда

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Теми: полоненіРосія
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