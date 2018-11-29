Денісова вимагає від РФ інформацію про місце утримання українських моряків

632 перегляди
Четвер, 29 листопада 2018, 19:22

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської колеги Тетяни Москалькової перевірити інформацію про місце перебування захоплених росіянами українських моряків.

Про це йдеться зверненні Денісової до російського омбудсмена, яке вона оприлюднила у Facebook.

"У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни.", - зазначила уповноважений Верховної Ради з прав людини.

 

Як повідомлялося, 25 листопада в Азово-Керченській акваторії прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Поранення отримали не менше 3 моряків.

28 листопада "суди" окупованого Криму на 2 місяці заарештували 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

Спочатку їх відправили в СІЗО Сімферополя. Арештанти зібрали чай, каву, одяг для моряків.

Наразі частину моряків вивезли з окупованого Криму до Москви, ймовірно, до в'язниці Лефортово.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: полонені Росія
powered by lun.ua
По темі
Полонених українських моряків вивозять з Криму до Москви – адвокат 29 листопада 2018, 16:18
Гройсман розповів, як Меркель допомагатиме полоненим морякам 29 листопада 2018, 13:14
Ще один полонений ФСБ моряк прооперований 28 листопада 2018, 02:58
Усі новини
Головні новини
Крок до томосу: Константинополь підготував конституцію для української церкви
Трамп скасував зустріч з Путіним через українських моряків
Через воєнний стан заборонили місцеві вибори в 10 областях
У центрі Києва з'явиться сквер Павла Шеремета: згоду дала комісія Київради
Усі новини
здоров'я

Що робити, якщо весь день просиділи на місці

психологія

Панічна атака. 7 способів заспокоїти нерви