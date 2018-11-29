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Полонених українських моряків вивозять з Криму до Москви – адвокат

Четвер, 29 листопада 2018, 15:18
Полонених українських моряків вивозять з Криму до Москви – адвокат
Фото: inforesist.org

Як мінімум частина взятих в полон росіянами в Чорному морі українських моряків вивезли з окупованого Криму до Москви.

Про це повідомляє в Facebook адвокат одного з матросів Джеміль Темиш.

"Моряки вже в Москві. Колеги з Лефортово (тюрма в російській столиці) повідомили. Сьогодні через "технічні заходи" Лефортово практично було закрито. А ми в Сімферополі не змогли зайти до своїх підзахисних, оскільки з ними нібито проводилися якісь заходи", - написав він.

Також на його сторінці стоїть пост журналіста Антона Наумлюка, який уточнює, що поки невідомо, чи всі моряки вивезені.

"Принаймні частину українських моряків етапували до Москви, і вони знаходяться в ізоляторі. Невідомо, скільки етапували і доставили туди поранених", - пише він.

Темиш захищає матроса Романа Мокряка.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли усіх моряків під варту на 2 місяці.

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Українська правда

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Теми: Воєнний станРосіяКримполонені
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