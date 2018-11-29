Полонених українських моряків вивозять з Криму до Москви – адвокат

2603 перегляди
Четвер, 29 листопада 2018, 16:18
Фото: inforesist.org

Як мінімум частина взятих в полон росіянами в Чорному морі українських моряків вивезли з окупованого Криму до Москви.

Про це повідомляє в Facebook адвокат одного з матросів Джеміль Темиш.

"Моряки вже в Москві. Колеги з Лефортово (тюрма в російській столиці) повідомили. Сьогодні через "технічні заходи" Лефортово практично було закрито. А ми в Сімферополі не змогли зайти до своїх підзахисних, оскільки з ними нібито проводилися якісь заходи", - написав він.

Також на його сторінці стоїть пост журналіста Антона Наумлюка, який уточнює, що поки невідомо, чи всі моряки вивезені.

"Принаймні частину українських моряків етапували до Москви, і вони знаходяться в ізоляторі. Невідомо, скільки етапували і доставили туди поранених", - пише він.

Темиш захищає матроса Романа Мокряка.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

27-28 листопада окупанти взяли усіх моряків під варту на 2 місяці.

Читайте також Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Воєнний стан Росія Крим полонені
powered by lun.ua
По темі
Воєнний стан: на Азові посилюють охорону портів та контроль за рухом суден 29 листопада 2018, 14:26
У Криму заявили, що виписали з лікарні 3 поранених моряків 29 листопада 2018, 14:17
Полякам розіслали фейкові СМС про мобілізацію через "кризу" в Україні 29 листопада 2018, 13:32
Усі новини
Головні новини
Частину полонених українських моряків вивезли з Криму до Москви – адвокат
Воєнний стан: Україна закрила в'їзд до окупованого Криму для іноземців
"Ображені" радники блокують велику приватизацію – Фонд держмайна
СБУ оприлюднила переговори льотчиків, які обстрілювали українські судна
Усі новини
рейтинги

5 найкращих коміксів та графічних новел 2018 року

Фото

13 світлин виверження вулкану, знятих дроном зблизька