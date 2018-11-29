Денисова требует от РФ информацию о месте содержания украинских моряков
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой проверить информацию о местонахождении захваченных россиянами украинских моряков.
Об этом говорится обращении Денисовой к российскому омбудсмену, которое она обнародовала в Facebook.
"В связи с противоречивыми сообщениями о месте пребывания украинских военнопленных, обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать меня в кратчайшие сроки", - отметила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Как сообщалось, 25 ноября в Азово-Керченской акватории пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Ранения получили не менее 3 моряков.
28 ноября "суды" оккупированного Крыма на 2 месяца арестовали 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.
Сначала их отправили в СИЗО Симферополя. Арестанты собрали чай, кофе, одежду для моряков.
Сейчас часть моряков вывезли из оккупированного Крыма в Москву, вероятно, в тюрьму Лефортово.
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