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Заарештованих моряків відправили в "жіночий блок" СІЗО, до поранених не пускають

Середа, 28 листопада 2018, 15:03

Заарештованих в окупованому Криму українських моряків розмістили в "жіночому блоці" Сімферопольського СІЗО, а в лікарню до поранених другий день не пускають архієпископа Климента.

Про це 28 листопада написав кореспондент "Радіо свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Доставлених в Сімферопольське СІЗО українських моряків, яким вчора обрали запобіжний захід, розмістили в "жіночий блок", подалі від арештантів, в кілька камер. Тобто вони не перебувають поодинці", - повідомив журналіст.

Він зазначив, що арештанти зібрали чай, каву, одяг для моряків, а до їх "заїзду" в СІЗО пройшли перевірки.

Крім того, як пишуть Крим.Реалії, архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент другий день не може потрапити в лікарню до трьох поранених українських  військових моряків.

"Зараз йде мова про те, щоб мені дали можливість, відповідно до гуманітарного права, потрапити до тих хлопців, які зараз в лікарні. Також хочу зустрітися з лікарем, щоб зрозуміти, в якому стані зараз перебувають хлопці", - розповів він.

27 листопада київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Також запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

28 листопада "суд" має обрати запобіжний захід для 9 українських військовополонених.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Українська правда

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Теми: КримВоєнний станСІЗОЧорне море
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