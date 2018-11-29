У Порошенка розповіли, коли буде оприлюднений текст томосу

Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос про автокефалію Української православної церкви особисто обраному предстоятелю УПЦ, тому наразі його текст не може бути опубліковано.

Про це розповів радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Предстоятель у Стамбулі незабаром після (Об’єднавчого – ред.) собору отримає з рук Вселенського патріарха томос - грамоту. Саме тому це зараз не є публічним документом, тому що його передають обраному предстоятелю", - пояснив Павленко.

Водночас він повідомив, що затверджені синодом Вселенського патріархату пропозиції до статуту (конституційної хартії) української церкви були підготовлені на підставі положень томосу і будуть представлені на розгляд Собору УПЦ, який збереться в грудні.

Павленко запевнив, що дату проведення об'єднавчого Собору УПЦ незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій.

Петро Порошенко у Тwitter написав, що для отримання незалежності українській церкві залишився лише один крок.

Залишився лише один крок до завершення цього процесу. Нашим православним ієрархам належить зібратися і провести об’єднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати Томос із рук Вселенського Патріарха. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2018

Ввечері 29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Президент Петро Порошенко оголосив, що на синоді Вселенського патріархату було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві.

Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

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