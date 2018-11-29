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У Порошенко рассказали, когда будет обнародован текст томоса

Четверг, 29 ноября 2018, 20:11
У Порошенко рассказали, когда будет обнародован текст томоса

Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, поэтому пока его текст не может быть опубликован.

Об этом рассказал советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предстоятель в Стамбуле вскоре после (Объединительного - ред.) собора получит из рук Вселенского патриарха томос - грамоту. Именно поэтому это сейчас не является публичным документом, так как его передают избранному предстоятелю", - пояснил Павленко.

Он также сообщил, что утвержденные синодом Вселенского патриархата предложения в устав (конституционную хартию) украинской церкви были подготовлены на основании положений томоса и будут представлены на рассмотрение собора УПЦ, который соберется в декабре.

Павленко заверил, что дату проведения объединительного собора УПЦ вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Петр Порошенко в Тwitter написал, что для обретения независимости украинской церкви остался лишь один шаг.

Вечером 29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

Как сообщалось, в Стамбуле 27 ноября началось заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидалось определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

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Темы: томосцерковь
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