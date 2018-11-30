Клімкін: Найближчим часом буде припинено дію близько 40 договорів з Росією

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П'ятниця, 30 листопада 2018, 04:14

Найближчим часом буде припинено дію близько 40 двосторонніх договорів між Україною і Російською Федерацією. 

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає УНІАН.

Він нагадав, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 року припиняє своє існування.

"Ми дали відповідно Росії чіткий меседж і дипломатичну ноту, що він припиняє своє існування відповідно до процедури, яка в нього закладена. Тому ніякого договору не буде. За шість місяців після того, як ми його подали, він зовсім припиняє своє існування", - наголосив Клімкін.

"Ми за останній час вбили 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитись дуже акуратно в контексті того, щоб те, що ми ці угоди вбиваємо, не зашкодили просто нашим українським громадянам. Наступна порція буде дуже швидко - це близько 40 угод", - наголосив Клімкін.

Він сказав, що Україна докорінно переглядає всю двосторонню договірно-правову базу з Росією.

"Те, що існувало до війни - воно за визначенням не має сенсу", - наголосив Клімкін. 

Як повідомлялося, 24 вересня Росія отримала офіційну ноту від Києва про непродовження Договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією.

Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності він 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.

Діяти він буде до 1 квітня 2019 року – але Україна вирішила не продовжувати його далі Указ про введення в дію відповідного рішення РНБО президент Петро Порошенко підписав 17 вересня – і після публікації 19 вересня він набув чинності.

Термін, коли сторони повинні заявити про намір продовжити або розірвати дію договору на черговий період, закінчується в жовтні 2018 року.

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Теми: міжнародні відносини Росія Клімкін МЗС
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