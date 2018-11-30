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Климкин: В ближайшее время будет приостановлено действие около 40 договоров с Россией

Пятница, 30 ноября 2018, 03:14
Климкин: В ближайшее время будет приостановлено действие около 40 договоров с Россией

В ближайшее время будет приостановлено действие около 40 двусторонних договоров между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает УНИАН.

Он напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года прекращает свое существование.

"Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена. Поэтому никакого договора не будет. Через шесть месяцев после того, как мы его подали, он совсем прекращает свое существование", - подчеркнул Климкин.

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения "убиваем", не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - это около 40 соглашений", - подчеркнул Климкин.

Он сказал, что Украина в корне пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией.

"То, что было до войны - оно по определению не имеет смысла", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, 24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Действовать он будет до 1 апреля 2019 года – но Украина решила не продлевать его дальше. Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО президент Петр Порошенко подписал 17 сентября – и после публикации 19 сентября он вступил в силу.

Срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период, истекает в октябре 2018 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: международные отношенияРосcияКлимкинМИД
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