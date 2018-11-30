Трамп скасував ще 2 офіційні зустрічі на G20

Президент США Дональд Трамп скасував офіційні зустрічі з президентами Туреччини і Південної Кореї під час саміту G20, замінивши їх неформальними бесідами.

Про це посилаючись на Білий дім, повідомляє AP.

"Спочатку Трамп планував провести вісім зустрічей зі світовими лідерами на G20, але в четвер він різко скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Білий дім сказав, що офіційні зустрічі з лідерами Туреччини і Південної Кореї будуть замінені неофіційними бесідами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, після інциденту в Керченській протоці, російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Повідомлялося, що співрозмовники домовилися, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20.

Як повідомлялося, Трамп скасував зустріч з Путіним оскільки РФ не звільнила полонених українських моряків і не віддала захоплені кораблі.