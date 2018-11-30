Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп отменил еще 2 офицальные встречи на G20

Пятница, 30 ноября 2018, 04:02

Президент США Дональд Трамп отменил офицальные встречи с президентами Турции и Южной Кореи во время саммита G20, заменив их неформальными беседами.

Об этом, ссылаясь на Белый дом, сообщает AP.

"Первоначально Трамп планировал провести восемь встреч с мировыми лидерами на G20, но в четверг он резко отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Белый дом сказал, что официальные встречи с лидерами Турции и Южной Кореи будут заменены неофициальными беседами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сообщалось, что собеседники договорились, что президент Турции затронет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Напомним, Трамп отменил встречу с Путиным поскольку РФ не освободила плененных украинских моряков и не отдала захваченные корабли.

Темы: ТрампТурцияЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
Все новости...
Реклама: