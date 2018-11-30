Трамп отменил еще 2 офицальные встречи на G20

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Пятница, 30 ноября 2018, 05:02

Президент США Дональд Трамп отменил офицальные встречи с президентами Турции и Южной Кореи во время саммита G20, заменив их неформальными беседами.

Об этом ссылаясь на Белый дом, сообщает AP.

"Первоначально Трамп планировал провести восемь встреч с мировыми лидерами на G20, но в четверг он резко отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Белый дом сказал, что официальные встречи с лидерами Турции и Южной Кореи будут заменены неофициальными беседами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сообщалось, что собеседники договорились, что президент Турции затронет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Как сообщалось, Трамп отменил встречу с Путиным поскольку РФ не освободила плененных украинских моряков и не отдала захваченные корабли.

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Темы: Трамп Турция Южная Корея
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