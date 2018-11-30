Нова президент Грузії заявила, що не час співпрацювати з Росією

Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, вважає, що зараз не належний час для співпраці з Росією.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Російській службі Бі-бі-сі".

"Не думаю, що, поки Росія поводиться так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... з урахуванням того, як Росія зараз поводиться з Україною, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці", – заявила Зурабішвілі.

Вона сказала, що Грузія займає проєвропейську позицію, і якщо західні партнери країни в особі Європи і Америки почнуть діалог з Росією – тоді і Грузія не залишиться в стороні.

Центральна виборча комісія Грузії в четвер опублікувала дані другого туру президентських виборів після підрахунку 100% голосів: Зурабішвілі набрала 59,52% голосів.

Саломе Зурабішвілі

Формально Зурабішвілі була незалежним кандидатом, але її підтримала правляча партія.

Її опонент Григол Вашадзе, який представляє опозиційний рух "Сила в єдності", до якого входить і партія колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, отримав лише 40,48%.

У Грузії й Росії 10 років тому був військовий конфлікт через Південну Осетії. РФ визнала Південну Осетію незалежною державою, а Грузія вважає частиною своєї території.

Грузія неодноразово звинувачувала Росію у викраденні людей на лінії розмежування з Південною Осетією.