У Південній Осетії вирішили поки не проводити "референдум" про приєднання до РФ
Так званий "президент" самопроголошеної Південної Осетії (Грузія) Алан Гаглоєв призупинив дію указу свого попередника про призначення "референдуму" щодо входження "республіки" до складу Росії.
Джерело: РИА Новости
Деталі: Також він ухвалив провести консультації з РФ з усього комплексу питань, пов'язаних із подальшою інтеграцією.
Зазначається, що Гаглоєв у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів РФ.
При цьому він наголосив, що повністю підтримує ініціативу "громадян республіки" щодо подальшої інтеграції з Росією.
Що передувало: 13 травня колишній "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов підписав указ про проведення 17 липня "референдуму" про входження Південної Осетії до складу Російської Федерації.
Нагадаємо: 30 березня, після визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" і повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Анатолій Бібілов заявив, що готуються "юридичні кроки" щодо входження окупованої території Грузії до РФ.
У Конституції Грузії Південна Осетія зветься "колишньою Південно-Осетинською автономною областю", в низці інших документів – Цхінвальським регіоном.
"Незалежність" Південної Осетії, крім Росії, визнали Сирія, Венесуела, Науру та Нікарагуа.