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У Південній Осетії вирішили поки не проводити "референдум" про приєднання до РФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 30 травня 2022, 22:31
Алан Гаглоєв, фото з його сайту

Так званий "президент" самопроголошеної Південної Осетії (Грузія) Алан Гаглоєв призупинив дію указу свого попередника про призначення "референдуму" щодо входження "республіки" до складу Росії.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Також він ухвалив провести консультації з РФ з усього комплексу питань, пов'язаних із подальшою інтеграцією.

Зазначається, що Гаглоєв у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів РФ.

При цьому він наголосив, що повністю підтримує ініціативу "громадян республіки" щодо подальшої інтеграції з Росією.

Що передувало: 13 травня колишній "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов підписав указ про проведення 17 липня "референдуму" про входження Південної Осетії до складу Російської Федерації.

Нагадаємо: 30 березня, після визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" і повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Анатолій Бібілов заявив, що готуються "юридичні кроки" щодо входження окупованої території Грузії до РФ.

ВІДЕО ДНЯ

У Конституції Грузії Південна Осетія зветься "колишньою Південно-Осетинською автономною областю", в низці інших документів – Цхінвальським регіоном.

"Незалежність" Південної Осетії, крім Росії, визнали Сирія, Венесуела, Науру та Нікарагуа.

Теми: Південна ОсетіяРосіяГрузія
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