Новая президент Грузии заявила, что не время сотрудничать с Россией

Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, считает, что сейчас не подходящее время для сотрудничества с Россией.

Об этом она рассказала в интервью "Русской службе Би-би-си".

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству, – заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией – тогда и Грузия не останется в стороне.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: Зурабишвили набрала 59,52% голосов.

Формально Зурабишвили была независимым кандидатом, но ее поддержала правящая партия.

Ее оппонент Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", в которое входит и партия бывшего президента Михаила Саакашвили, получил только 40,48%.

У Грузии и России 10 лет назад был военный конфликт из-за Южной Осетии. РФ признала Южную Осетию независимым государством, а Грузия считает частью своей территории.

Грузия неоднократно обвиняла Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией.