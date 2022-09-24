У Кремлі подумують про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії – ЗМІ

У Кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною не тільки росіян, а й громадян самопроголошених "республік" Абхазії та Південної Осетії.

Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовника, близького до адміністрації президента РФ

Деталі: За даними джерела, загалом з Абхазії та Південної Осетії можуть примусово призвати кілька тисяч осіб.

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Нагадаємо: Більшість країн світу вважають Абхазію і Південну Осетію територією Грузії. Росія після війни з Грузією 2008 року офіційно визнала їхню незалежність; адміністрації цих республік контролюються Кремлем.

Що передувало:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.

Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.

Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.

В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.