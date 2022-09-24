У Кремлі подумують про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії – ЗМІ

У Кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною не тільки росіян, а й громадян самопроголошених "республік" Абхазії та Південної Осетії.

Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовника, близького до адміністрації президента РФ

Деталі: За даними джерела, загалом з Абхазії та Південної Осетії можуть примусово призвати кілька тисяч осіб.

Нагадаємо: Більшість країн світу вважають Абхазію і Південну Осетію територією Грузії. Росія після війни з Грузією 2008 року офіційно визнала їхню незалежність; адміністрації цих республік контролюються Кремлем.

Що передувало: