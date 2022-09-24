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У Кремлі подумують про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 24 вересня 2022, 22:51
Путін і голова Міноборони Шойгу, Getty Images

У Кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною не тільки росіян, а й громадян самопроголошених "республік" Абхазії та Південної Осетії.

Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовника, близького до адміністрації президента РФ

Деталі: За даними джерела, загалом з Абхазії та Південної Осетії можуть примусово призвати кілька тисяч осіб.

Нагадаємо: Більшість країн світу вважають Абхазію і Південну Осетію територією Грузії. Росія після війни з Грузією 2008 року офіційно визнала їхню незалежність; адміністрації цих республік контролюються Кремлем.

Що передувало:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.

Теми: мобілізаціяПівденна ОсетіяАбхазіяРосія
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