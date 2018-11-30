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НАБУ спробувало допитати Продана, а він мовчить

П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:39

30 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели допит колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Faceboоk.

"Підозрюваний, порушуючи обіцянки у публічній площині про надання показань та документів по суті врученої підозри одразу по поверненню до України, від надання показів відмовився на підставі ст.63 Конституції України, жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри не надав", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що ні підозрюваний, ні його захисники не надали "жодних підтверджуючих документів" про поважність причин відсутності Продана на території України і про проходження лікування.

Нагадаємо, САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан заявив, що пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Мирославу Продану, оскільки той не з'являвся на виклики.

У САП нагадали, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

21 листопада Продан повідомив, що незабаром повертається в Україну і одразу піде до САП.

26 листопада екс-очільник ДФС повернувся в Україну. 

Більше за темою читайте в матеріалі УП "Дивна війна", або Осінні іспити прем'єра Гройсмана"

Українська правда
Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураФіскальна службакорупція
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