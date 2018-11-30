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НАБУ попыталось допросить Продана, а он молчит

Пятница, 30 ноября 2018, 12:39

30 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели допрос бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Faceboоk.

"Подозреваемый, нарушая обещания в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по существу врученного подозрения сразу после возвращения в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины, никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни подозреваемый, ни его защитники не показали "никаких подтверждающих документов" об уважительности причин отсутствия Продана на территории Украины и о прохождении лечения.

Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы, и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану, поскольку тот не являлся на вызовы. 

В САП напомнили, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

21 ноября Продан заявил, что скоро возвращается в Киев и сразу пойдет в САП.

26 ноября экс-руководитель ГФС вернулся в Украину.

Больше по теме читайте в материале УП "Странная война", или Осенние экзамены премьера Гройсмана".

Украинская правда
Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураФискальная службакоррупция
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