Порошенко підписав закон про воєнний стан

Президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Про це повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

Проект закону про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" надійшов Петру Порошенку 28 листопада з підписом спікера Андрія Парубія.

Тепер закон має бути оприлюднений в офіційній пресі української влади – газеті "Голос України".

Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада.

Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Читайте також 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?