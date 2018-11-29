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Воєнний стан: Україна закрила в'їзд до окупованого Криму для іноземців

Четвер, 29 листопада 2018, 15:07
Воєнний стан: Україна закрила в'їзд до окупованого Криму для іноземців

В Державній прикордонній службі України заявили, що на час дії воєнного стану адміністративний кордон з окупованим Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України.

Про це "Українській правді" розповів начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, перетинати адмінкордон з окупованим півостровом можна виключно з українськими документами.

Демченко додав, що іноземці, які вже знаходяться на окупованому півострові, зможуть звідти виїхати.

"Якщо іноземці, які до цього часу на законних підставах в'їхали до тимчасово окупованого Криму, будуть пропущені на материкову Україну через адміністративну межу", - пояснив він.

Раніше у Державній прикордонній службі заявили, що громадяни Росії, які перетинають кордон з Україною, знаходяться під пильною увагою, яка з введенням воєнного стану ще більше посилиться.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада.

Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Прикордонна службаКримокупаціяУкраїнагромадянство
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