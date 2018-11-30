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Иностранным журналистам запрещено въезжать в Крым - МИД

Пятница, 30 ноября 2018, 17:42

Иностранным журналистам официально запрещен въезд в оккупированный Россией Крым.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины пишет "Радио Свобода".

В МИД признали, что принятию такого решения предшествовали "горячие дебаты".

При этом корреспондент "Радио Свобода" уточняет, что украинские журналисты могут въезжать в Крым и в дальнейшем.

30 ноября московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.

29 ноября в Государственной пограничной службе Украины заявили, что на время действия военного положения административную границу с оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины. При этом иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда уехать.

Кроме того, Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

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Темы: СМИКрымВоенное положение
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