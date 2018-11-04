Смерть Гандзюк: Князєв сподівається, що затримані розкажуть про замовника

Керівник Нацполіції України Сергій Князєв заявив про очікування, що затримані організатори нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк у зв‘язку з її смертю нададуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували.

Про це Князєв заявив ввечері 4 листопада.

"У зв‘язку зі смертю потерпілої очікуємо, що затримані організатори нападу дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували. ... Ми докладемо усіх зусиль, аби мотиви цього злочину були встановлені, а замовники - притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

Князєв нагадав, що за ініціативи Генеральної прокуратури кримінальне провадження розслідує Служба безпеки України, яка працює над встановленням замовника цього нападу.

"Національна поліція України надає всю необхідну допомогу, аби замовник був названий і поніс покарання", - додав керівник Нацполіції.

За словам Князєва, остаточний висновок щодо причин смерті Гандзюк поліція отримає після проведення судово-медичної експертизи.

"Утім очевидно: смерть Катерини - це наслідок зухвалого нападу, який стався на неї 31 липня цього року в Херсоні. За цим фактом поліція затримала 5 співучасників злочину, яких було заарештовано. Серед них - безпосередній організатор і виконавець", - додав глава НПУ.

Він нагадав, що 4 листопада у зв‘язку зі смертю Гандзюк слідчі перекваліфікували її справу як "закінчене вбивство".

"Кримінальне провадження буде розслідуватися як "умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена - їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув‘язнення. Тобто що стосується організатора і виконавців - свою роботу поліція виконала", - заявив Князєв.

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Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк. У поліції також повідомили, що на місце "виїхала слідчо-оперативна група ГУ поліції Києва, проводяться огляд тіла та першочергові слідчі дії". У поліції зазначили, що розслідування у справі Гандзюк проводить Служба безпеки України, а правоохоронці "надають необхідну допомогу в рамках повного розкриття злочину".

Розслідування у справі нападу на Гандзюк проводить Служба безпеки України: огляд місця події у лікарні, де перебувала Катерина Гандзюк, огляд тіла та перщочергові слідчі дії проводилися слідчими СБУ.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства). Слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генпрокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

6 серпня Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту).