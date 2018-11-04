Смерть Гандзюк: Князєв сподівається, що затримані розкажуть про замовника

Керівник Нацполіції України Сергій Князєв заявив про очікування, що затримані організатори нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк у зв‘язку з її смертю нададуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували.

Про це Князєв заявив ввечері 4 листопада.

"У зв‘язку зі смертю потерпілої очікуємо, що затримані організатори нападу дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували. ... Ми докладемо усіх зусиль, аби мотиви цього злочину були встановлені, а замовники - притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

За словам Князєва, остаточний висновок щодо причин смерті Гандзюк поліція отримає після проведення судово-медичної експертизи.

"Утім очевидно: смерть Катерини - це наслідок зухвалого нападу, який стався на неї 31 липня цього року в Херсоні. За цим фактом поліція затримала 5 співучасників злочину, яких було заарештовано. Серед них - безпосередній організатор і виконавець", - додав глава НПУ.

Він нагадав, що 4 листопада у зв‘язку зі смертю Гандзюк слідчі перекваліфікували її справу як "закінчене вбивство".

"Кримінальне провадження буде розслідуватися як "умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена - їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув‘язнення. Тобто що стосується організатора і виконавців - свою роботу поліція виконала", - заявив Князєв.