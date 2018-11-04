Під МВС проводять акцію з питанням, хто вбив Гандзюк

Під будівлею МВС у Києві на вул. Богомольця проходить акція з вшанування пам'яті загиблої керівниці справами Херсонського міськвиконкому, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Як повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події, участь у акції беруть понад 200 осіб.

Згодом кількість учасників заходу збільшилася до близько 500 осіб. Друзі, активісти, колеги, журналісти і політики несуть портрети загиблої.

Перед входом на територію Міністерства внутрішніх справ активісти виклали напис на тротуарі "Її вбили". Учасники вимагали знайти і покарати замовників убивства Гандзюк.

Станом на 19:50 під МВС перебувало близько 300 учасників акції, яка переросла в імпровізований мітинг: активісти виступали перед людьми, що зібралися на вул.Богомольця. Основна вимога - якнайшвидший пошук і покарання замовників убивства Гандзюк.

Аналогічні акції проходять ввечері 4 листопада у Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та ін. містах.

Будівлю МВС охороняють кілька поліцейських. До активістів з міністерства наразі ніхто не виходив.

усі фото - ельдар Сарахман, УП

Перед початком акції проїзд по вул.Богомольця було перекрито поліцією від П.Орлика, посилено КПП та увесь периметр комплексу МВС. Місцевих мешканців на авто пропускають на вулицю лише за наявності документів, що підтверджують прописку.

Усі фото - Ельдар Сарахман, УП

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Нагадаємо, 31 липня у Херсоні активістку, радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генпрокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

6 серпня Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та українців з лікарняного ліжка.

Про смерть Гандзюк стало вдень 4 листопада, про це повідомили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк. У поліції також повідомили, що на місце "виїхала слідчо-оперативна група ГУ поліції Києва, проводяться огляд тіла та першочергові слідчі дії".

Розслідування у справі Гандзюк проводить Служба безпеки України, а правоохоронці "надають необхідну допомогу в рамках повного розкриття злочину".

За інформацією речника НПУ Ярослава Тракала, кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.