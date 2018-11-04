Під МВС проводять акцію з питанням, хто вбив Гандзюк

Під будівлею МВС у Києві на вул. Богомольця проходить акція з вшанування пам'яті загиблої керівниці справами Херсонського міськвиконкому, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Як повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події, участь у акції беруть понад 200 осіб.

Друзі, активісти, колеги, журналісти і політики несуть портрети загиблої. Перед входом на територію Міністерства внутрішніх справ активісти виклали напис на тротуарі "Її вбили".

Учасники акції вимагають знайти і покарати замовників убивства Гандзюк.

Аналогічні акції проходять ввечері 4 листопада у Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та ін. містах.

Будівлю МВС охороняють кілька поліцейських. До активістів з міністерства наразі ніхто не виходив.

Перед початком акції проїзд по вул.Богомольця було перекрито поліцією від П.Орлика, посилено КПП та увесь периметр комплексу МВС. Місцевих мешканців на авто пропускають на вулицю лише за наявності документів, що підтверджують прописку.

