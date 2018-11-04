Вбивство Гандзюк: Луценко розповів, що зробили для встановлення замовника

З метою встановлення замовника вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк підозрюваного в організації її вбивства було переведено до ізолятора СБУ у Києві.

Про це ввечері 4 листопада заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва. Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні - буде виконано", - заявив Луценко.

Луценко повідомив, що слідство Нацполіції "скоро буде завершене", а в ході слідства було проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні "та інші процесуальні дії".