Вбивство Гандзюк: Луценко розповів, що зробили для встановлення замовника

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Неділя, 4 листопада 2018, 21:43

З метою встановлення замовника вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк підозрюваного в організації її вбивства було переведено до ізолятора СБУ у Києві. 

Про це ввечері 4 листопада заявив генпрокурор Юрій Луценко. 

"Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва. Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні - буде виконано", - заявив Луценко. 

Луценко повідомив, що слідство Нацполіції "скоро буде завершене", а в ході слідства було проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні "та інші процесуальні дії". 

Українська правда
Теми: напад на Гандзюк Луценко СБУ
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