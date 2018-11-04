Вбивство Гандзюк: Луценко розповів, що зробили для встановлення замовника

З метою встановлення замовника вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк підозрюваного в організації її вбивства було переведено до ізолятора СБУ у Києві.

Про це ввечері 4 листопада заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва. Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні - буде виконано", - заявив Луценко.

Луценко повідомив, що слідство Нацполіції "скоро буде завершене", а в ході слідства було проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні "та інші процесуальні дії".

Як уточнила речниця генпрокурора Лариса Сарган, за фактом замаху на вбивство Гандзюк ГУ Нацполіції у Херсонській області було відкрито кримінальне провадження.

"Правоохоронцями встановлено 5 осіб, які об’єктивно підозрюються в організації та здійсненні злочину та всім судом було обрано запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають С.Торбін та М.Грабчук, іншим, у зв'язку із співпрацею зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - повідомила Сарган.

Вона додала, що Центральним управлінням СБ України проводиться досудове розслідування за фактом визначення замовника вказаного злочину.

"У зв'язку з цим 28 жовтня С.Торбіна із Херсонсього СІЗО для проведення слідчих дій направили до центрального управління СБУ у м.Києві", - повідомила Сарган.

Також вона зазначила, що у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, під час якого було допитано 367 осіб; призначено та проведено 21 експертизу, проведено 9 обшуків та 26 оглядів.

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк. У поліції також повідомили, що на місце "виїхала слідчо-оперативна група ГУ поліції Києва, проводяться огляд тіла та першочергові слідчі дії". У поліції зазначили, що розслідування у справі Гандзюк проводить Служба безпеки України, а правоохоронці "надають необхідну допомогу в рамках повного розкриття злочину".

Розслідування у справі нападу на Гандзюк проводить Служба безпеки України: огляд місця події у лікарні, де перебувала Катерина Гандзюк, огляд тіла та перщочергові слідчі дії проводилися слідчими СБУ.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства). Слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генпрокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

6 серпня Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту).