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Поліція остаточно передала в СБУ усі матеріали по вбивству Гандзюк

Понеділок, 5 листопада 2018, 11:16
Поліція остаточно передала в СБУ усі матеріали по вбивству Гандзюк

Національна поліція передала до Служби безпеки провадження щодо ймовірних виконавців вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що рішення про передачу провадження ухвалила Генпрокуратура 5 листопада.

"В межах повноважень Національна поліція України допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи", – стверджують правоохоронці.

У поліції кажуть, що слідство щодо 5 ймовірних виконавців та організаторів завершене.

У свою чергу, СБУ веде ще одне розслідування щодо встановлення замовників злочину.

Як пояснила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган, наразі обидві справи, щодо виконавців та щодо замовників, перебувають в СБУ.

"Швидше за все, вони будуть об’єднані в одне провадження", – уточнила Сарган.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей. 

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва. 

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ. 

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Теми: напад на ГандзюквбивствоСБУполіція
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