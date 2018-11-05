Овець, які вижили після "митного полону", відправлять на екоферму

Отару овець, що нині перебувають під Тульчином, після отримання всіх необхідних документів, перевезуть до Одеської області на екоферму.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що ферма розташована на 16-му кілометрі траси Київ-Одеса в Одеській області. Упродовж чотирьох днів ангар облаштують для утримання овець.

За даними волонтерів, створення екоферми є прикладом гуманного ставлення до тварин.

"Нині з господаркою овець підписали договір про наміри щодо передачі тварин на екоферму", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на 5 листопада вижили 236 овець, ветеринари разом із волонтерами взяли у тварин всі необхідні аналізи.

"У Держпродспоживслужбі тиждень тому обіцяли, що аналізи зроблять за кошти держави, однак через два дні нам повідомили, що господарка овець повинна сплатити 186 тис. грн за аналізи. У випадку, якщо оплата не надійде — тварини перейдуть у власність держави", — зазначила представниця об’єднання волонтерських зоозахисних організацій Вікторія Козаченко.

Також повідомляється, що в овець, які вижили після двотижневого утримання без їжі та води в порту Чорноморська, не виявили інфекційних хвороб.

Раніше повідомлялося, що у морському порту Чорноморська на Одещині два тижні стоїть трирівнева фура з 300 помираючими вівцями.

Як повідомила Держпродспоживчслужба, овець уб’ють на спецмайданчику.

За словами речника Одеської митниці Олени Гусєвої, знищити тварин законно – під ветконтролем – можна лише на спеціальному полігоні у Вінниці.

У п'ятницю ввечері зоозахисники заблокували фуру з вівцями на одеській митниці.

У суботу повідомлялося, що фура з вівцями, які були повернути з Туреччини до України, відбула до Тульчинської філії ДП "Укрветсанзавод" у Вінницькій області для утилізації загиблих тварин.

Разом з тим, поліція Одеської області повідомила, що слідчим відділом Чорноморського відділення поліції розслідуються провадження, розпочаті за ст. ст. 251 (порушення ветеринарних правил) та 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Також повідомлялося, що із 300 овець, які пробули 2 тижні в закритій фурі у Чорноморському порту практично без їжі та води, загинули 54. Триярусну фуру з вівцями вивантажили в Тульчині 28 жовтня близько першої години ночі.