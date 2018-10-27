Повернуті з Туреччини вівці будуть обстежені – Держпродспоживслужба

Фура з вівцями, які були повернути з Туреччини до України, відбула до Тульчинської філії ДП "Укрветсанзавод" у Вінницькій області для утилізації загиблих тварин.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у суботу вдень.

"Живі тварини будуть клінічно оглянуті та пройдуть лабораторні дослідження. З урахуванням отриманих результатів прийматиметься рішення про подальші дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фуру супроводжують спеціалісти Держпродспоживслужби, активісти, зоозахисники та представники ряду зацікавлених органів влади.

"З огляду на ситуацію, яка слалася, Держпродспоживслужба ініціювала порушення кримінального провадження за фактом порушення ветеринарно-санітарних норм та жорстокого поводження з тваринами", - йдеться в повідомленні.

З метою координації дій у Вінницьку область відбув голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

У службі також зазначили, що вантаж із вівцями був направлений на експорт з України до Туреччини 6 жовтня. Турецька сторона вантаж не прийняла без пояснення причин, і уже 12 жовтня тварини повернулися в Україну на термінал відправлення.

"Власниця тварин лише 24.10.2018 звернулася до Держпродспоживслужби щодо утилізації повернутих тварин. Саме звернення власника вантажу є необхідним процедурним етапом для провадження будь-яких дій із ним", - зазначається в повідомленні.

Разом з тим, поліція Одеської області повідомила, що слідчим відділом Чорноморського відділення поліції розслідуються провадження, розпочаті за ст. ст. 251 (порушення ветеринарних правил) та 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у морському порту Чорноморська на Одещині два тижні стоїть трирівнева фура з 300 помираючими вівцями.

Як повідомила Держпродспоживчслужба, овець уб’ють на спецмайданчику.

За словами речника Одеської митниці Олени Гусєвої, знищити тварин законно – під ветконтролем – можна лише на спеціальному полігоні у Вінниці.

У п'ятницю ввечері зоозахисники заблокували фуру з вівцями на одеській митниці.

У суботу повідомлялося, що фура з вівцями вирушила з порту Чорноморська Одеської області до Вінницької області для утилізації тварин.