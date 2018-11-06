Напади на активістів: до Ради викликали Авакова, Луценка і Грицака
Верховна Рада викликала на доповідь щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів керівників МВС, ГПУ і СБУ.
За відповідне рішення на засіданні у вівторок проголосували 222 народних депутати.
Голів відомств запросили на 12:30 вівторка.
За словами спікера ВР Андрія Парубія, депутати хочуть заслухати їхню інформацію щодо стану розслідування нападів на громадських активістів.
Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.
Але за 3 місяці правоохоронці так і не змогли розкрити цей злочин.
Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагав створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.
Юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов заявив, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.
Правозахисники і активісти вимагали відставки Авакова і Луценка у зв'язку з убивством Гандзюк.