Адвокат активістки Катерини Гандзюк заявила, що буде перешкоджати роботі тимчасової слідчої комісії через присутність в ній соратника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, представника "Народного фронту" Антона Геращенка.

Про це Євгенія Закревська написала 6 листопада у Facebook.

"Все, що говорив і писав Антон Геращенко, про справу Каті викликало у неї крайнє обурення. В першу чергу, сам факт того, що він отримував інформацію від слідства, яку зобов'язані були повідомляти потерпілій до оприлюднення будь-кому", - написала вона.

Закревська стверджує, що на прохання Гандзюк подала заяву, щоб встановити, хто зливав Геращенку дані досудового розслідування, і чи був на це дозвіл.

Адвокат пише, що в клопотанні була пряма заборона на оприлюднення інформації про розслідування через третіх осіб, включаючи конкретно Антона Геращенка.

Закревську обурила присутність депутата в комісії з розслідування вбивства Гандзюк і нападів на інших активістів.

Вона вважає, що це знущання і образа пам'яті Гандзюк.

Закревська також обіцяла зробити все, щоб ТСК в такому складі не отримувала жодної інформації про розслідування.

Адвокат стверджує, що це пряма воля Гандзюк - відсутність Геращенка в складі комісії.

"Геращенко не буде безкарно для слідчих і прокурорів, і для нього самого знати про слідство більше, ніж йому дозволяє КПК. Тобто нічого. І не буде використовувати цю інформацію в своїх цілях", - резюмувала вона.

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

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На засіданні парламенту 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за жодних обставин не надасть депутатам (ТСК - ред.) доступ до розслідування через загрозу "зливів".

Луценко також сказав, що правоохоронці мають підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками (нападу на Гандзюк) і обіцяв у вівторок подати заяву про відставку.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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