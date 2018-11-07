У Росії Сущенка етапували до колонії суворого режиму

Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на його дочку Юлію Сущенко.

"Батька етапували в ФКУ ІК-11 УФСІН Росії по Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с. Утробіно). Таку інформацію Посольству України в Москві повідомили у ФСВП", - сказала вона.

За її словами, більш детальну інформацію про стан Сущенка можна буде дізнатися після візиту до нього консула або адвоката.

Зазначається, що ця колонія знаходиться за більш ніж тисячу кілометрів від Москви.

За даними агентства, місяць тому Сущенка вивезли із СІЗО "Лефортово". Після цього він близько 10 днів перебував у збірному пункті в'язниці "Матросская тишина" в Москві, про що журналіст написав у листі рідним, після чого більше чотирьох тижнів про його місцезнаходження нічого не було відомо.

12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вирок українському журналісту Роману Сущенку.

Він заявив, що розраховує на обмін.

Громадський захисник журналіста Марк Фейгін у свою чергу заявив, що Сущенко готовий просити про помилування.

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року, у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

У квітні 2018 року Фейгіна позбавили статусу адвоката у РФ.

4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко провину не визнав.

За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.

У ФСБ Росії стверджували, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.