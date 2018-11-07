В Україні не змогли продати кримське судно "Норд"
Торги з продажу арештованого чорноморського сейнера "Норд", яке українські прикордонники затримали з російським прапором на борту, не відбулися через відхилення заявок всіх покупців.
Про це повідомляє сайт українського держпідприємства "Система електронних торгів арештованим майном".
Зазначено, що аукціон повинен був початися в середу, 7 листопада.
Було подано 12 заявок від учасників, але всі вони були відхилені, що унеможливило проведення торгів..
Причини відхилення заявок не повідомляються.
Раніше повідомлялося, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передало на реалізацію ДП "СЕТАМ" OpenMarket арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд".
Заявлена стартова ціна - 1 626 181 грн.
Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.
30 березня суд заарештував судно "Норд" .
2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
Частині екіпажу судна "Норд" вдалося втекти з України.
Пізніше стало відомо, що екіпаж кримського риболовецького судна "Норд" не понесе адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону України, оскільки збіг термін розгляду справи в суді.