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В Україні не змогли продати кримське судно "Норд"

Середа, 7 листопада 2018, 12:59

Торги з продажу арештованого чорноморського сейнера "Норд", яке українські прикордонники затримали з російським прапором на борту, не відбулися через відхилення заявок всіх покупців.

Про це повідомляє сайт українського держпідприємства "Система електронних торгів арештованим майном".

Зазначено, що аукціон повинен був початися в середу, 7 листопада.

Було подано 12 заявок від учасників, але всі вони були відхилені, що унеможливило проведення торгів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу СЕТАМ, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів повторно виставить на продаж заарештоване судно зі знижкою до 10%.

"Торги не відбулися, оскільки жоден із зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок для участі в торгах. Однак в цьому немає трагедії. Заарештований сейнер "Норд" буде перевиставлено на торги зі зниженням ціни відповідно до правил проведення електронних торгів заарештованими активами АРМА і знайде свого покупця", - процитовано в повідомленні прес-служби СЕТАМ генерального директора OpenMarket Віктора Вишніва.

Зазначається, що зниження ціни відповідатиме висновку оцінювача, але не більше ніж на 10%.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передало на реалізацію ДП "СЕТАМ" OpenMarket арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд".

Заявлена стартова ціна - 1 626 181 грн.

Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Частині екіпажу судна "Норд" вдалося втекти з України.

Пізніше стало відомо, що екіпаж кримського риболовецького судна "Норд" не понесе адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону України, оскільки збіг термін розгляду справи в суді.

Українська правда

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Теми: корабліКримУкраїнаРосія
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