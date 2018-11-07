В Україні не змогли продати кримське судно "Норд"

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Середа, 7 листопада 2018, 13:59

Торги з продажу арештованого чорноморського сейнера "Норд", яке українські прикордонники затримали з російським прапором на борту, не відбулися через відхилення заявок всіх покупців.

Про це повідомляє сайт українського держпідприємства "Система електронних торгів арештованим майном".

Зазначено, що аукціон повинен був початися в середу, 7 листопада.

Було подано 12 заявок від учасників, але всі вони були відхилені, що унеможливило проведення торгів..

Причини відхилення заявок не повідомляються.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передало на реалізацію ДП "СЕТАМ" OpenMarket арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд".

Заявлена стартова ціна - 1 626 181 грн.

Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Частині екіпажу судна "Норд" вдалося втекти з України.

Пізніше стало відомо, що екіпаж кримського риболовецького судна "Норд" не понесе адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону України, оскільки збіг термін розгляду справи в суді.

Українська правда
Теми: кораблі Крим Україна Росія
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