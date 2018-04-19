Частині екіпажу скандального судна "Норд" вдалося втекти з України

Представники російського дипкорпусу вдалися до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд", як громадян РФ, а не України.

Про це повідомляє у Facebook речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, 19 квітня рано вранці двоє українців, членів команди судна "Норд" виїхали з України до Білорусі, пред'явивши документи громадян Росії.

"В аеропорту "Жуляни" на рейс, що слідував до Білорусі, зареєструвалося, нібито, двоє громадян РФ, які на паспортний контроль пред’явили документи громадян РФ, видані в генконсульстві РФ в м. Харків", - розповідає Слободян.

За його словами, оскільки українська сторона не визнає документи, видані окупаційною владою РФ в Криму, але це не розповсюджується на документи, які видані офіційно діючими диппредставництвами Росії в Україні та оскільки транскрипція прізвищ громадян в паспортах РФ відрізнялася від ідентифікаційних даних громадян України – членів команди "Норда", які містилися в базах даних, дані громадяни були пропущені через кордон та вилетіли до Білорусі.

"На момент вильоту відповідних доручень від інших правоохоронних органів чи рішень судів щодо обмеження у виїзді членів суднокоманди на адресу Держприкордонслужби не надходило", - зазначив речник.

Однак, додав він, прикордонники о 15:20 четверга не пустили на рейс з Києва до Мінська інших 7 членів екіпажу "Норда". Вони надали на прикордонний контроль аналогічні документи громадян РФ, але прикордонники вилучили їх та склали протоколи про чергову спробу незаконного порушення державного кордону України. Матеріали направлені до суду.

"Існують підстави сумніватися у законності видачі громадянам України – членам суднокоманди "Норд" документів, які нібито підтверджують громадянство РФ", - пояснив вилучення документів Слободян.

За його словами, членам суднокоманди "Норд" в черговий раз запропоновано звернутися до органів Міграційної служби задля підтвердження громадянства України та виїзду до місць проживання в Криму на законних підставах.

"За даним фактом проінформовано МЗС, СБУ та інші правоохоронні органи", - додав речник.

Як пояснив Слободян у коментарі "Українській правді", моряки судна "Норд" перебувають в Україні без своїх українських документів, а їхні російські посвідчення Україна не визнає. Тож вони не можуть у законний спосіб залишити територію країни чи поїхати додому на окупований півострів.

При цьому, зауважив речник ДПСУ, російська сторона не дозволяє екіпажу попросити родичів переслати їм з Криму українськи паспорти, щоб таким чином ті не визнали, що Крим український.

Він повідомив також, що двом морякам, які вилетіли до Білорусі, вже заборонено в'їзд до України на 3 роки.

Як повідомлялося, команда судна "Норд" в ніч на 8 квітня вже намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області. Вивезти їх за межі України намагалися представники Генерального консульства РФ під прикриттям свого імунітету, але не змогли.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі.

Євген Кізілов, УП