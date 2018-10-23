Арештоване кримське судно "Норд" пустять з молотка за понад 1,5 млн

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передало на реалізацію ДП "СЕТАМ" OpenMarket арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд".

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

"У зв’язку з подіями у Криму судно було буквально "віджато" Російською Федерацією. Воно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, стало зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України до моменту рішення про конфіскацію це судно буде реалізоване. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА у державному банку і чекатимуть рішення суду", – розповів начальник юридичного управління відомства Андрій Потьомкін.

За даними Нацагентства, електронні торги відбудуться 7 листопада, стартова ціна – 1 626 181 грн.

"Очікуємо на жваві торги і сподіваємося, що одразу судно буде продано новому власнику, який зможе розпочати його експлуатацію. Усі бажаючі можуть протягом 15-ти днів подавати заявки на даний лот, сплатити гарантійний внесок і брати участь у торгах", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у відомства вже є досвід реалізації морських суден.

Зокрема, за минулий рік було продано 7 рибацьких човнів, хімовозів і два російських танкери.

Повідомляється, що передача сейнера на реалізацію відбулася за участі представників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Усе особисте майно членів екіпажу описано і буде передано їм. Зокрема ми могли побачити ноутбук, одяг, документи на інші особисті речі. Усе це залишилось у тому ж вигляді як його покинули моряки", – сказав представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Південних регіонах Олександр Остапенко.

Раніше прокуратура Автономної Республіки Крим передала Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) речовий доказ у кримінальному провадженні - судно "Норд", що було затримане українськими прикордонниками в Азовському морі.

Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Частині екіпажу судна "Норд" вдалося втекти з України.

Пізніше стало відомо, що екіпаж кримського риболовецького судна "Норд" не понесе адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону України, оскільки збіг термін розгляду справи в суді.